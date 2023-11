Maxi-Cash Services Aktie: Anleger aufgepasst!

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Aspial Lifestyle ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 10,74 ist das Unternehmen deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt der "Verbraucherfinanzierung" und daher unterbewertet. Im Vergleich liegt das Branchen-KGV bei 36,94, was einen Abstand von 71 Prozent zum KGV von Aspial Lifestyle bedeutet. Aus diesem Grund wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Aspial Lifestyle mit einer Rendite von 0,34 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") um mehr als 3 Prozent darunter. Die "Verbraucherfinanzierung"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 6,24 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, während Aspial Lifestyle mit 5,9 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie im vergangenen Jahr mit einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie bewertet.

Was die Dividendenpolitik betrifft, weist Aspial Lifestyle eine Dividendenrendite von 7,72 Prozent auf, was über dem Branchendurchschnitt von 4,53 Prozent liegt. Diese Differenz von +3,19 Prozent zur Branche führt zu einer "Gut"-Einschätzung der Redaktion für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aspial Lifestyle-Aktie liegt bei 46, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage Basis von 50 führt zu einer "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Aspial Lifestyle.