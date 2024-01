Maxeon Solar Technologies Pte. Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Maxeon Solar ist in den sozialen Medien und Diskussionsforen insgesamt sehr positiv. Die Auswertung der Meinungen und Äußerungen der letzten beiden Wochen ergab, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus standen. Daher wird die Einschätzung für die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Maxeon Solar-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 17,13 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 4,57 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -73,32 Prozent und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 5,43 USD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Maxeon Solar aktuell mit einem Wert von 90,7 überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 47, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Schlecht".

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie von Maxeon Solar als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen folgende Bewertungen vor: 2 Gut, 4 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Maxeon Solar vor, jedoch wird ein durchschnittliches Kursziel von 22,33 USD erwartet, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Basierend auf diesen Analystenschätzungen wird daher die Gesamtbewertung als "Gut" vergeben.