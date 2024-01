Maxeon Solar Technologies Pte. Aktie: Was für eine Niederlage!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Maxeon Solar-Aktie stattgefunden. Davon wurden 2 Bewertungen als "Gut", 4 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Somit ergibt sich ein "Neutral"-Rating für die Maxeon Solar-Aktie. Es liegen keine Analystenupdates zu Maxeon Solar aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beläuft sich auf 22,33 USD. Dies entspricht einem Aufwärtspotenzial von 357,65 Prozent basierend auf dem letzten Schlusskurs von 4,88 USD. Daher wird eine "Gut"-Empfehlung abgeleitet. Insgeamt erhält Maxeon Solar somit ein "Gut"-Rating basierend auf dieser Analyse.

Eine technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Maxeon Solar-Aktie zeigt, dass der Wert aktuell bei 16,67 USD liegt, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs (4,88 USD) liegt, mit einer Abweichung von -70,73 Prozent. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Die Berechnung auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt einen gleitenden Durchschnitt von 5,38 USD, wobei auch hier der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt (-9,29 Prozent Abweichung). Somit erhält die Maxeon Solar-Aktie auch auf kurzfristigerer Basis ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Maxeon Solar-Aktie daher in der einfachen Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die weichen Faktoren, wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, sind ebenfalls relevant bei der Einschätzung einer Aktie. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität im Netz nur eine schwache Aktivität gezeigt, was zu der Einschätzung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Wert für die Maxeon Solar-Aktie.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist hingegen insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen haben überwiegend positive Themen die Diskussionen dominiert, was zu der Einschätzung "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf der Anleger-Stimmung.