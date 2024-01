Maxeon Solar Technologies Pte. Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Maxeon Solar eingestellt waren. Es gab sieben positive und fünf negative Tage, und an zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Maxeon Solar daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Bei der technischen Analyse wird zunächst der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage betrachtet, der aktuell bei 18,4 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 7,17 USD deutlich darunter liegt (-61,03 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,73 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt (+25,13 Prozent). Auf dieser Basis erhält Maxeon Solar eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Maxeon Solar liegt der RSI7 bei 38,46 Punkten und der RSI25 bei 37,01, was zu einem "Neutral"-Rating für beide führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu Maxeon Solar zeigt, dass das Unternehmen aktuell weniger im Fokus der Anleger steht und eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.