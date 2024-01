Maxeon Solar Technologies Pte. Aktie: War das schon alles?

Die technische Analyse von Maxeon Solar zeigt gemischte Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt für den längerfristigen Zeitraum von 200 Handelstagen beträgt 18,05 USD, während der letzte Schlusskurs bei 5,93 USD liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -67,15 Prozent und einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,62 USD, was über dem letzten Schlusskurs von 5,93 USD liegt, was zu einer positiveren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Maxeon Solar auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Maxeon Solar, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls stabil, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Die Analystenmeinungen zu Maxeon Solar ergeben ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, basierend auf 2 Buy, 4 Neutral und 0 Sell-Einstufungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 22,33 USD, was auf eine positive Entwicklung von 276,62 Prozent hindeutet und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Maxeon Solar derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Beim 25-Tage-RSI wird das Wertpapier hingegen als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.