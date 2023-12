Maxeon Solar Technologies Pte. Aktie: Wann tut sich was?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Maxeon Solar-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Maxeon Solar-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 32 und für den RSI25 von 48,18. Dies führt zu einem Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde eine langfristige starke Aktivität gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu dem Gesamtergebnis "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Maxeon Solar bei 19,11 USD verläuft und der Aktienkurs selbst bei 5,54 USD liegt, was zu einer Einstufung "Schlecht" führt. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt ebenfalls ein "Schlecht"-Signal.

Von insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Maxeon Solar-Aktie sind 2 Einstufungen "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, mit einem Durchschnittskursziel von 22,33 USD, was eine Empfehlung "Gut" ergibt. Zusammengefasst erhält Maxeon Solar von den Analysten ein "Neutral"-Rating.