Maxeon Solar Technologies Pte. Aktie: Quo vadis?

Die Analyse der Maxeon Solar-Aktie durch verschiedene Analysten ergibt eine neutrale Einschätzung, basierend auf 2 Kaufempfehlungen, 4 neutralen Bewertungen und 0 schlechten Einstufungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Maxeon Solar liegt bei 22,33 USD, was einer möglichen Kursentwicklung von 267,02 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Maxeon Solar liegt bei 66,74 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Ebenso zeigt der RSI25 mit einem Wert von 41,57 eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft scheint.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Maxeon Solar-Aktie bei 6,085 USD liegt, was einer Entfernung von -66,47 Prozent vom GD200 (18,15 USD) entspricht, was als schlechtes Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 5,65 USD, was als gutes Signal gewertet wird. Zusammenfassend wird die Aktie als neutral bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Maxeon Solar ist ebenfalls positiv, basierend auf sozialen Plattformen und positiven Kommentaren in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als gut eingestuft.