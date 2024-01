Maxeon Solar Technologies Pte. Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Bewertung für Maxeon Solar abgegeben haben, kommen zu dem Schluss, dass die Gesamtbewertung "Neutral" ist. Diese Einschätzung basiert auf 2 Kaufempfehlungen, 4 Neutralbewertungen und 0 schlechten Bewertungen. Im Durchschnitt haben die Analysten ein Kursziel von 22,33 USD für Maxeon Solar festgelegt, was einem potenziellen Anstieg um 267,02 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Prognose wird die Aktie mit "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Maxeon Solar ist ebenfalls positiv. Die Analyse von Kommentaren und Meinungen in sozialen Medien zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Beiträge positiv ist. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Maxeon Solar diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Maxeon Solar von 6.085 USD eine Entfernung von -66,47 Prozent vom GD200 (18,15 USD) auf, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt hingegen ein Kursniveau von 5,65 USD, was einem Abstand von +7,7 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Maxeon Solar-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Abschließend wurde auch der Relative Strength Index (RSI) für Maxeon Solar bewertet. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (66,74 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (Wert: 41,57) zeigen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält Maxeon Solar eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Insgesamt ergibt die Analyse der Analysten, der Anlegerstimmung, der technischen Analyse und des RSI eine Gesamteinstufung von "Neutral" bis "Gut" für Maxeon Solar.