Maxeon Solar Technologies Pte. Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Analysteneinschätzung für Maxeon Solar zeigt, dass insgesamt 2 Kaufempfehlungen, 4 neutrale Bewertungen und 0 negative Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 22,33 USD, was einem potenziellen Anstieg von 267,02 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Trotzdem gab es im letzten Monat keine Aktualisierungen von Seiten der Analysten.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Maxeon Solar wurde auch anhand von sozialen Medien analysiert. Die Mehrheit der Kommentare war positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Basierend auf dieser Betrachtung wurde die Aktie positiv eingestuft.

Jedoch wurde in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes zu Maxeon Solar festgestellt, was zu einer negativen Bewertung führte. Zusätzlich nahm die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien für das Unternehmen ab, was ebenfalls als negativ bewertet wurde.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs von 6,085 USD eine Entfernung von -66,47 Prozent vom GD200, was ein negatives Signal darstellt. Der GD50 hingegen weist ein positives Signal auf, da der Abstand +7,7 Prozent beträgt. Zusammenfassend ergibt sich für den Aktienkurs eine neutrale Bewertung, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.