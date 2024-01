Maxeon Solar Technologies Pte. Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie und zuletzt stand die Aktie von Maxeon Solar im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Die veröffentlichten Meinungen waren mehrheitlich positiv, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Maxeon Solar.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Maxeon Solar-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 18,32 USD. Der letzte Schlusskurs bei 6,8 USD weicht somit um -62,88 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 5,7 USD, so liegt der letzte Schlusskurs darüber (+19,3 Prozent). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt erhält die Maxeon Solar-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Maxeon Solar-Aktie hat einen Wert von 29, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 38,6, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Maxeon Solar.

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten wird die Maxeon Solar-Aktie die Einschätzung "Neutral" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 2 Gut, 4 Neutral, 0 Schlecht. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie liegt bei 22,33 USD, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt vergeben wir als Redaktion daher das Rating "Gut" für die gesamte Analysteneinschätzung.