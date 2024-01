Maxeon Solar Technologies Pte. Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Bewertung von Maxeon Solar verwenden wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 66,74 Punkten, was darauf hinweist, dass die Maxeon Solar-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 41,57), was der Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating einbringt. Insgesamt erhält Maxeon Solar daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Die Analysteneinschätzung für Maxeon Solar ergibt sich aus den Empfehlungen der Analysten der letzten 12 Monate. Insgesamt liegt eine "Neutral"-Bewertung vor, da es 2 Kaufempfehlungen, 4 neutrale Bewertungen und 0 schlechte Einschätzungen gibt. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Maxeon Solar. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Maxeon Solar liegt bei 22,33 USD, was einem potenziellen Anstieg um 267,02 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut". Die Gesamtbewertung der Analystenuntersuchung führt daher zu einer Einstufung als "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Maxeon Solar von 6,085 USD eine Entfernung von -66,47 Prozent zum GD200 (18,15 USD) aufweist, was aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 5,65 USD auf, was ein "Gut"-Signal für den Aktienkurs bedeutet, da der Abstand +7,7 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Maxeon Solar-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen bei Maxeon Solar eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt wurde. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen hat. Daher wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. Hinsichtlich der Stärke der Diskussion wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Maxeon Solar daher für dieses Kriterium eine "Schlecht"-Bewertung.