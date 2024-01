Maxeon Solar Technologies Pte. Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die technische Analyse von Maxeon Solar zeigt, dass sich die Aktie in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt beträgt 16,32 USD, während der letzte Schlusskurs bei 4,61 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -71,75 Prozent. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,32 USD, was zu einer Abweichung von -13,35 Prozent führt. Insgesamt erhält Maxeon Solar auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit acht positiven und drei negativen Tagen. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Internet-Kommunikation zeigt keine starken Ausschläge, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 4 neutrale und keine negativen Einschätzungen abgegeben, was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 22,33 USD, was eine potenzielle Steigerung um 384,45 Prozent bedeutet und zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Maxeon Solar sowohl von den trendfolgenden Indikatoren als auch von der Anlegerstimmung und den Analysten eine "Neutral bis Gut"-Bewertung.