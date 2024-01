Maxeon Solar Technologies Pte. Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die technische Analyse von Maxeon Solar zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 18,4 USD, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 7,17 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der kurzfristigeren 50-Tage-Basis liegt der Durchschnitt bei 5,73 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Maxeon Solar basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in Bezug auf Maxeon Solar. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Anzahl der Diskussionen über das Unternehmen ist deutlich geringer als normal, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Maxeon Solar zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt führt.

Die Analysten haben dem Titel in den letzten 12 Monaten 2 mal die Einschätzung "Gut", 4 mal die Einschätzung "Neutral" und 0 mal das Rating "Schlecht" vergeben, was zu einer langfristigen "Neutral"-Bewertung führt. Das mittlere Kursziel von 22,33 USD wird als "Gut"-Einschätzung angesehen. Insgesamt ergibt sich damit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".