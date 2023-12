Maxeon Solar Technologies Pte. Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die technische Analyse der Maxeon Solar-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 19,11 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 5,54 USD liegt und somit einen Abstand von -71,01 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 6,09 USD, was einer Differenz von -9,03 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf beiden Zeiträumen als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index bescheinigt der Maxeon Solar-Aktie eine neutrale Bewertung. Der RSI7 beträgt 32 und der RSI25 48,18, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber der Maxeon Solar-Aktie eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Von den sechs Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Maxeon Solar-Aktie sind zwei "Gut", vier "Neutral" und keine "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating. In Bezug auf die kurzfristigen Studien des letzten Monats wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, wobei sich ein Durchschnittskursziel von 22,33 USD ergibt, was einer potenziellen Steigerung um 303,13 Prozent vom aktuellen Kurs von 5,54 USD entspricht. Insgesamt erhalten die Analysten die Maxeon Solar-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.