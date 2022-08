Max Borovac und Philippe Sünram: Planbar neue Mitglieder für Fitnessstudios mit Memberfy

München (ots) -Max Borovac und Philippe Sünram sind die Gründer und Geschäftsführer von Memberfy, eine Marke der Ascent Media GmbH. Mit ihrem Unternehmen helfen die Onlinemarketing-Experten Fitnessstudios dabei, planbar mehr Mitglieder zu gewinnen.Die Branche der Fitnessstudios ist heiß umkämpft. Im großen Online-Teich der potenziellen Kunden fischen unzählige Marktteilnehmer. Sie alle sind auf der Suche nach langfristigen, neuen Mitgliedern für ihr Fitnessstudio. Gute Ergebnisse erzielen dabei jedoch die wenigsten. Um sich erfolgreich von seinen Mitbewerbern abzuheben und sich bei der Gewinnung neuer Kunden durchzusetzen, braucht es einen exzellenten digitalen Auftritt und ausgeklügelte Onlinemarketing-Strategien. Hier ist Expertenwissen gefragt, welches kaum ein Studiobetreiber mitbringt. Max Borovac und Philippe Sünram sind Profis auf dem Gebiet und haben es sich zur Aufgabe gemacht, Fitnessstudios dabei zu helfen, planbar neue Mitglieder zu gewinnen.Die Unternehmer sind bereits mit ihrer Full-Service-Agentur Ascent Media GmbH sowie ihrer Marke Digital Brides erfolgreich im Geschäft und haben sich mit Memberfy nun zusätzlich auf Fitnessstudios spezialisiert. Ziel der Ascent Media GmbH ist es, innerhalb der Firma Spezialagenturen zu entwickeln, die Expertenstatus innerhalb einer Branche genießen. Der große Vorteil gegenüber anderen Service Agenturen ist hierbei, dass die Spezial-Units der Ascent Media sich nicht immer in verschiedene Zielgruppen und Vermarktungsstrategien einarbeiten müssen. Schließlich betreuen sie innerhalb einer Branche bereits zahlreiche Kunden erfolgreich und müssen demnach das "Rad nicht mehr neu erfinden". Vielmehr können sie auf bereits erprobte Strategien zurückgreifen. "Eine Marketingagentur, die nicht auf Fitnessstudios spezialisiert ist, mag die gleichen Dienstleistungen anbieten wie wir - sie spricht aber nicht die brancheneigene Sprache", erklären die Experten. Sie kennen die spezifischen Bedingungen der Branche und wissen, wie man die Zielgruppe am besten erreicht. Max Borovac und Philippe Sünram legen großen Wert auf echte Kundenbeziehungen und eine langfristige Zusammenarbeit. Ihre Kunden profitieren durch gesteigerte Anfragen, mehr Neukunden und wachsenden Umsatz.Optimale Ergebnisse durch professionelle MarketingperspektiveDie meisten Fitnessstudios setzen ganz klassisch auf Empfehlungen und Printmedien. Diejenigen, die den Versuch starten, sich an das Onlinemarketing heranzuwagen, erhalten in der Regel wenig positive Resultate und geben schnell wieder auf. "So etwas passiert, wenn kein Plan existiert", verrät Philippe Sünram. Die Experten sehen immer wieder, dass Instagram-Accounts erstellt und mit eigenen Inhalten befüllt werden, aber die Konstanz und eine durchgehende Linie gänzlich fehlen.Bei Memberfy wird das Ganze aus einer professionellen Marketingperspektive betrachtet, was zu ganz anderen Ergebnissen führt. Die Strategie sieht vor, eine Kundenreise zu entwickeln, die Interessierte an möglichst vielen verschiedenen Punkten abholt, und konzentriert sich auf digitale Marketingstrategien. Zu den Säulen des Angebots der Marketingagentur zählen Branding, Performance-Marketing, Webdesign, Suchmaschinen- und Prozessoptimierung sowie Content-Produktion. "Unser Ansatz ist es, den Kunden nur das zu liefern, was ihnen wirklich fehlt", so Max Borovac.Geschäftspartner statt Dienstleister - für eine langfristige ZusammenarbeitMax Borovac und Philippe Sünram unterstützen ihre Kunden dabei, durch digitale Lösungen zu mehr Sichtbarkeit und damit zur mehr Kundenanfragen zu kommen. "Wir haben es mit einer sehr eng gefassten Zielgruppe zu tun. Wenn man es richtig macht, hat man kaum Streuverluste", erklären die Experten, die vorrangig auf die sozialen Medien setzen. Sie erreichen potenzielle Kunden, indem sie diese dort abholen, wo sie sich aufhalten und liefern damit messbare Erfolge.Das Unternehmer-Duo sieht sich dabei nicht in der Rolle eines Dienstleisters, sondern versteht sich mehr als Geschäftspartner für seine Kunden. Größtmögliche Transparenz, echte Kundenbeziehungen und eine langfristige Zusammenarbeit stehen dabei im Fokus. Außerdem geben sie ihren Kunden Tipps zur allgemeinen Geschäftsstrategie und verfügen über ein Team aus Spezialisten, das jede offene Frage klärt. "Wir sind immer für unsere Kunden da und stellen ganz sicher nicht jedes Telefonat in Rechnung", betonen die Geschäftsführer von Memberfy.Tägliche Anfragen von Neukunden durch nachhaltige StrategienVon der Produktion der Inhalte, über das Branding, bis hin zum Performance-Marketing auf Social Media übernimmt die Full-Service-Agentur Memberfy alles für den perfekten Auftritt ihrer Kunden. Nachhaltigen Strategien öffnen Fitnessstudio-Inhaber die Türen zu grenzenlosem Potenzial und erlauben ihnen eine Steuerbarkeit der Anfragen sowie hohe Flexibilität durch stetige Optimierung der besten Performance. So wird es ihnen möglich, täglich zwei bis drei Anfragen von zukünftigen Mitgliedern zu gewinnen.Der großartige Erfolg von Memberfy begründet sich nicht zuletzt in der großen Expertise und jahrelangen Erfahrung von Max Borovac und Philippe Sünram, die grundsätzlich einen sehr engen Kontakt zu ihren Kunden pflegen. So können sie zudem Wissen über die Trends und den Wandel der Branche sammeln. Ihre Mission ist es, noch mehr Fitnessstudios beim Schritt in die digitale Welt zu unterstützen. Damit entwickeln sie für sie ein optimales Branding sowie langfristige Strategien, um ihnen die beständige Gewinnung von neuen Mitgliedern und damit anhaltendes Umsatzwachstum zu ermöglichen. Den Wachstumskurs ihres eigenen Unternehmens Memberfy wollen sie ebenfalls weiter vorantreiben.