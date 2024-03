Max Automation Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Max Automation hat momentan eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,01 Prozent. Das KGV beträgt aktuell 8,11 und liegt somit 76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 33, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die Aktie von Max Automation eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Im Vergleich zum Sektor "Industrie" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,24 Prozent erzielt, was 11,09 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Maschinen" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 9,86 Prozent, und Max Automation übertrifft diesen Wert um 8,38 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Max Automation kaufen, halten oder verkaufen?

