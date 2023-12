Max Automation Aktie: Keine Angst!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Max Automation war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Max Automation bei 5,82 EUR liegt, was einer Entfernung von +1,93 Prozent vom GD200 (5,71 EUR) entspricht. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal in der charttechnischen Bewertung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 5,8 EUR, was einem Abstand von +0,34 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit wird der Kurs der Max Automation-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Max Automation in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,92 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche, die durchschnittlich um 5,92 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +13 Prozent für Max Automation. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 5,24 Prozent hatte, liegt Max Automation mit einer Überperformance von 13,67 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Max Automation bei einem Wert von 7, was im Vergleich zu ähnlichen Werten aus der Branche "Maschinen" (KGV von 31,45) deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Aus dieser Sicht ist Max Automation unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Max Automation-Analyse vom 29.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Max Automation jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Max Automation-Analyse.

