Max Aktie: Das ist einfach klasse!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Max-Aktie zeigt, dass diese überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (Wert: 28) als auch der 25-Tage-RSI (Wert: 29,24) deuten darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist und somit auch eine "Gut"-Bewertung für den RSI25 erhält.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine positive Bewertung, da der aktuelle Kurs (3190 JPY) im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) um +24 Prozent abweicht. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) erhält die Max-Aktie eine positive Bewertung von +11,52 Prozent. Insgesamt erhält das Unternehmen somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt sich jedoch eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Max, weshalb die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Zudem wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war, jedoch in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einstufung für Max hinsichtlich der Stimmung und eine "Gut"-Bewertung.