Max Aktie: Der ganz große Wurf!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI für die Max-Aktie liegt bei 28,36, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 29 und deutet ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt erhält die Max-Aktie in dieser Kategorie daher die Einstufung "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktien werden durch die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zu Max zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Max ist negativ, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Somit wird der Max-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" vergeben.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um anzuzeigen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für Max beträgt 2572,49 JPY, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 3190 JPY liegt (+24 Prozent Abweichung im Vergleich). Daher erhält Max in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 2860,5 JPY eine positive Abweichung zum letzten Schlusskurs (+11,52 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating für die Max-Aktie führt. In Summe wird Max auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung zu Max war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, basierend auf der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Die Messung der Anleger-Stimmung erzeugt daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.