Max Aktie: Ruhe bewahren!

Die Bewertung einer Aktie umfasst nicht nur harte Faktoren, sondern auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Kommunikation im Netz. In Bezug auf Max hat die Diskussionsintensität in den letzten Monaten nur eine schwache Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum jedoch weitgehend unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Wert.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Max liegt bei 62,82, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 54,5, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) für Max bei 2723,86 JPY, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 3135 JPY beträgt +15,09 Prozent. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50), der sich derzeit bei 3142,3 JPY befindet, führt zu einem "Neutral"-Signal. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtbefund "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Max ist insgesamt besonders positiv, wie aus Diskussionen in den letzten beiden Wochen hervorgeht. Insgesamt erhält der Titel daher die Einschätzung "Gut" im Hinblick auf die Anleger-Stimmung. Daher ergibt sich insgesamt eine Einschätzung "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.