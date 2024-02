Max Aktie: Kaum zu glauben!

Die Diskussionen über Max auf sozialen Medien geben ein klares Signal über die Einschätzungen und Stimmungen bezüglich des Unternehmens. In den letzten zwei Wochen überwiegen insgesamt positive Meinungen und Themen rund um die Aktie. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein. Die Anlegerstimmung wird als angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem Wert von 60. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen Wert von 60, was auf eine "Neutral"-Situation hinweist.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Max mit 3100 JPY 1,86 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu liegt die Distanz zum GD200, dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, bei +13,21 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung von "Schlecht" basierend auf dem Sentiment und Buzz.