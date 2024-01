Max Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

In den letzten vier Wochen konnte bei der Aktie von Max eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führte zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich leicht reduziert, was zu einer insgesamt negativen Bewertung auf dieser Stufe führt.

Unsere Analysten haben zudem die Stimmung in den sozialen Medien beobachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer positiven Bewertung der Aktie in dieser Hinsicht führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine positive Bewertung der Max-Aktie aus charttechnischer Sicht. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führen zu einer positiven Einschätzung des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) zeigt an, dass die Aktie von Max überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung nach RSI.

Insgesamt lässt sich somit festhalten, dass Max aus verschiedenen Perspektiven betrachtet eine positive Bewertung erhält.