MaxLinear Aktie: Ein wahrer Champion!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Maxlinear-Aktie liegt bei 10,7, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" eingestuft wird. Dieser Index indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 21 und deutet ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Maxlinear-Aktie in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine positive Veränderung auf. Daher erhält Maxlinear für diese Faktoren eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt die Bewertung "Gut".

Die technische Analyse der Maxlinear-Aktie ergibt aus den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 25,69 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 21,8 USD, was einem Unterschied von -15,14 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts liegt der letzte Schlusskurs hingegen über dem gleitenden Durchschnitt (+16,58 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Maxlinear für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist die aktuelle Dividendenrendite für Maxlinear einen Wert von 0 Prozent auf, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher erhält Maxlinear für seine Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.