MaxLinear Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Maxlinear-Aktie unterbewertet: Analysten geben "Gut"-Bewertung

Die Maxlinear-Aktie liegt mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 50,86 unter dem Branchendurchschnitt, der bei 70,47 liegt. Laut fundamentaler Kriterien ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Diskussionsintensität der letzten Zeit lässt darauf schließen, dass die Maxlinear-Aktie ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Dividendenrendite der Maxlinear-Aktie liegt aktuell bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 2,17 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Analysten geben hingegen eine positive Einschätzung zur Maxlinear-Aktie. Von insgesamt 4 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten entfallen 3 auf "Gut" und 1 auf "Schlecht", was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 43,25 USD mit einem Aufwärtspotential von 95,26 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Alles in allem erhält die Maxlinear-Aktie eine positive Einschätzung auf Grundlage der aktuellen Bewertungen und Prognosen der Analysten.