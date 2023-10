MaxLinear Aktie: Der absolute Knall!

Maxlinear weist am 29.09.2023, 09:30 Uhr einen Kurs von 22.45 USD an der Börse NASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Halbleiter" geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Maxlinear auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Maxlinear verläuft aktuell bei 30,52 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 22,45 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -26,44 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 23,84 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Maxlinear-Aktie der aktuellen Differenz von -5,83 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Sell".

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Maxlinear als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 3 Buy, 0 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Maxlinear vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 43,25 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 92,65 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 22,45 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Dividende: Bei einer Dividende von 0 % ist Maxlinear im Vergleich zum Branchendurchschnitt Halbleiter- und Halbleiterausrüstung (11,9 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 11,9 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.