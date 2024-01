MaxLinear Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Maxlinear war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Insgesamt 12 Tage lang war das Stimmungsbarometer auf grün, was auf eine optimistische Diskussion und Interaktion in den sozialen Medien hindeutet. Negative Diskussionen wurden in diesem Zeitraum nicht verzeichnet. Lediglich an zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessierten, größtenteils positiv. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Die Analysten bewerten die Aktie von Maxlinear langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 3 positive Bewertungen, 0 neutrale und 1 schlechte. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 43,25 USD, was einer Erwartung von 81,95 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 23,77 USD liegt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Maxlinear im vergangenen Jahr eine Rendite von -44,69 Prozent erzielt. Dies liegt 54,15 Prozent unter dem Durchschnitt von 9,45 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 25,15 Prozent, und Maxlinear liegt aktuell 69,84 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Maxlinear liegt bei 33,49, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 22,47 und deutet auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Gut" auf technischer Basis.