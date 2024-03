MaxLinear Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Maxlinear wurde in den letzten zwei Wochen von hauptsächlich privaten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ist die Anlegerstimmung daher als "gut" einzustufen.

Die technische Analyse zeigt, dass die Maxlinear-Aktie laut trendfolgender Indikatoren derzeit eine "schlechte" Bewertung erhält. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 22,76 USD, während der letzte Schlusskurs bei 17,91 USD liegt, was einer Abweichung von -21,31 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 20,28 USD unter dem letzten Schlusskurs (-11,69 Prozent). Insgesamt wird Maxlinear also auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einer "schlechten" Bewertung versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Maxlinear-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 74,65, was zu einer "schlechten" Empfehlung führt, während der RSI25 bei 48,99 liegt und somit eine "neutrale" Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtranking von "schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die Dividende weist Maxlinear derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,96 %. Mit einer Differenz von 1,96 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "schlecht" eingestuft.