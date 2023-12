MaxLinear Aktie: War das schon alles?

Die Stimmung und das Buzz um das Unternehmen Maxlinear wurden von unseren Analysten auf sozialen Plattformen untersucht. Die überwiegende Mehrheit der Kommentare war positiv und auch die Themen, die in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert wurden, waren hauptsächlich positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Es gab in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes, daher wird dieser Aspekt als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit in Bezug auf die Diskussion über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik hat die Maxlinear-Aktie eine Rendite von 0 Prozent, was 2,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In den letzten 12 Monaten hatte Maxlinear eine Performance von -44,69 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 22,8 Prozent gestiegen sind, was eine Underperformance von -67,5 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Maxlinear um 50,55 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.