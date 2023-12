MaxLinear Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Maxlinear-Aktie wird in der technischen Analyse unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet. Zum einen zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -12,4 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage um +19,6 Prozent höher, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Maxlinear-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Auch der Relative Strength-Index (RSI) spielt eine Rolle in der Bewertung. Der RSI für die Maxlinear-Aktie beträgt 10,11 und zeigt somit eine Überverkaufssituation an. Dies führt zu einer Einstufung von "Gut". Auch der RSI25-Wert von 20 deutet auf eine Überverkaufssituation hin und resultiert in einer Einstufung von "Gut". Insgesamt erhält die Maxlinear-Aktie somit für den RSI die Einstufung "Gut".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird für die Maxlinear-Aktie eine mittlere Aktivität und eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionintensität festgestellt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Abschließend wird die Dividendenrendite betrachtet. Mit einer Rendite von 0 Prozent liegt Maxlinear 2,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,24 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung als unrentables Investment.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, dass die Maxlinear-Aktie gemischte Bewertungen erhält, jedoch tendenziell eher negativ eingeschätzt wird.