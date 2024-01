MaxLinear Aktie: Kaum zu glauben!

Die aktuelle Dividendenrendite der Maxlinear-Aktie liegt bei 0 %, was einen geringeren Ertrag von 2,17 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche bedeutet. Dies führt zu einer niedrigeren Einschätzung der Dividendenpolitik des Unternehmens, die als "Schlecht" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Maxlinear liegt bei 47,29 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis liegt bei 41,07, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im letzten Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war ebenfalls durchschnittlich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Maxlinear-Aktie ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie" hat die Maxlinear-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -42,51 Prozent erzielt, was 51,94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche beträgt 43,8 Prozent, worunter Maxlinear aktuell um 86,3 Prozent fällt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

