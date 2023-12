MaxLinear Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. In Bezug auf Maxlinear zeigt der RSI7 einen Wert von 10,85 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier derzeit überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis betrachtet wird, zeigt ebenfalls an, dass Maxlinear überverkauft ist, mit einem Wert von 19,18. Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält das Maxlinear-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung der Stimmungslage bei Maxlinear festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Gut" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Maxlinear daher in diesem Bereich ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Maxlinear in den letzten 12 Monaten eine Performance von -44,69 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 21,24 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Maxlinear im Branchenvergleich um -65,93 Prozent underperformed hat. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 4,25 Prozent, wobei Maxlinear um 48,94 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schüttet Maxlinear derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung. Der Unterschied beträgt 2,19 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,19 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".