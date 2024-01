MaxLinear Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsunternehmen, Maxlinear, schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 2,15 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,15 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Maxlinear insgesamt 4 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Derzeit liegen keine Analystenupdates vor, aber basierend auf der Kursprognose von 43,25 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 103,53 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Performance von Maxlinear in den letzten 12 Monaten betrug -42,51 Prozent, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 45,24 Prozent und dem Informationstechnologiesektor von 10,99 Prozent zu einer Unterperformance von 87,75 Prozent führt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Maxlinear ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Maxlinear durchschnittlich sind, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.