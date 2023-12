MaxCyte Aktie: Der ganz große Wurf!

Die Bewertung einer Aktie wird maßgeblich durch die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet beeinflusst. Für Maxcyte ergibt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Maxcyte-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weicht um +7,19 Prozent ab, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage um +9,83 Prozent abweicht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Maxcyte-Aktie zeigt einen Wert von 55, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Maxcyte.

Die Analysten sind insgesamt positiv gestimmt, da 2 Buc, 0 Neutral, 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 7 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 56,6 Prozent entspricht. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Gut".