Maven Wireless Sweden AB Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als "überverkauft", bei 70 bis 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI für Maven Wireless Sweden liegt bei 14,29, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 51,81 und deutet auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "gut" bewertet.

Das Sentiment und Buzz rund um Maven Wireless Sweden lassen sich über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine "neutral"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 13,27 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 13,6 SEK liegt, was zu einer "neutral"-Bewertung führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie auch hier mit "neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "neutral"-Einschätzung für Maven Wireless Sweden.