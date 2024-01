Mauna Kea TechnologiesS Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an nur einem Tag die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Mauna Kea gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie positiv mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Mauna Kea wurden in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine deutliche Zunahme oder Abnahme der Diskussionsbeiträge. Insgesamt erhält Mauna Kea daher auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Mauna Kea-Aktie liegt aktuell bei 66, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 35,54 ebenfalls im neutralen Bereich, was der Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating einbringt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Mauna Kea.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 0,56 EUR für die Mauna Kea-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,457 EUR, was einem Unterschied von -18,39 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Mauna Kea in der technischen Analyse also ebenfalls ein "Neutral"-Rating.