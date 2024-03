Mauna Kea TechnologiesS Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Mauna Kea zeigt in den letzten zwei Wochen eine überwiegend positive Diskussion in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer verzeichnete an acht Tagen eine grüne Bewertung, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt zwei Tagen war das Anleger-Sentiment neutral. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessierten, überwiegend positiv. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Mauna Kea wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 66,15 Punkten und zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Mauna Kea mit 0,4275 EUR derzeit etwa 5 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet befindet sich die Aktie jedoch rund 19,34 Prozent unter dem GD200, was zu einer insgesamt "Neutralen" Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Mauna Kea in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Gut"-Bewertung des Stimmungsbarometers führt. Die Häufigkeit der Diskussionen zeigt jedoch, dass das Interesse an der Aktie weder besonders hoch noch niedrig ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating von der Redaktion.