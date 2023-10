Mattias Schmelzer tritt Amt als neuer CEO und Sprecher des Vorstands von KPMG in Deutschland an

Berlin/Frankfurt (ots) -- Klaus Becker wechselt in die Rolle des Chairman der EMA-Region von KPMG International- Ladislava Klein folgt auf Mattias Schmelzer als neue Chief Markets OfficerMit Beginn des neuen Geschäftsjahres am 1. Oktober 2023 hat Mattias Schmelzer das Amt als neuer CEO und Sprecher des Vorstands von KPMG in Deutschland angetreten. Die Bestellung des bisherigen Chief Markets Officers durch den Aufsichtsrat der KPMG AG war im März 2023 erfolgt."Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe. Gemeinsam mit dem starken KPMG-Team werde ich alles daransetzen, die sich bietenden Marktpotenziale zu nutzen", sagt Mattias Schmelzer. "KPMG steht für fachliche Exzellenz und Qualität, technologischen Fortschritt und eine Unternehmenskultur, in der sich Talente zu Hause fühlen. Mit diesen Stärken werden wir auch künftig einen entscheidenden Unterschied für unsere Kunden machen. Die Zeiten hierfür könnten kaum spannender sein. Unsere Wirtschaft muss nachhaltiger, digitaler und resilienter werden. Die Transformation wollen wir in der ersten Reihe mitgestalten."Mattias Schmelzer hatte zuvor als Mitglied des Vorstands und Chief Markets Officer Wachstumsthemen wie digitale Transformation und ESG verantwortet. Parallel war er unter anderem als Regionalvorstand für die Geschäftsentwicklung in der Region Nord (Hamburg) zuständig. Er ist seit 2003 bei KPMG tätig und verfügt über fundierte und langjährige Expertise in der Abschlussprüfung und Beratung großer, börsennotierter Konzerne und mittelständischer Familienunternehmen unterschiedlicher Branchen.Mattias Schmelzer folgt auf Klaus Becker, der nach einer erfolgreichen zwölfjährigen Amtszeit als CEO und Sprecher des Vorstands zum 1. Oktober in die Rolle des Chairman der EMA-Region (Europa, Middle East und Afrika) von KPMG International gewechselt ist. "Mein Ziel war, KPMG in Deutschland als eines der führenden Beratungs- und Prüfungsunternehmen langfristig erfolgreich aufzustellen. Das haben wir dank des hohen Engagements aller Kolleginnen und Kollegen erreicht," sagt Klaus Becker. "Nun freue ich mich, die Leitung des Unternehmens an Mattias Schmelzer als geschätzten Kollegen und exzellenten Markt- und Kundenkenner zu übergeben."Nachfolgerin von Mattias Schmelzer als Chief Markets Officer und Mitglied des Vorstands ist seit dem 1. Oktober Ladislava Klein. Sie hat zuletzt als Regionalvorständin die Region West (Köln) von KPMG erfolgreich ausgebaut und ihre tiefgreifende Kundenkenntnis als Mitglied des Führungsteams in den Bereich Markets eingebracht. Ladislava Klein ist seit 1997 bei KPMG tätig und hat in den vergangenen Jahren verschiedene Führungspositionen bekleidet, unter anderem die Leitung der Service Line Corporate Tax Services. Ihre Rolle als Regionalvorständin für die Region West wird sie auch künftig weiter ausüben.Pressekontakt:KPMG AGWirtschaftsprüfungsgesellschaftClemens ReisbeckT +49 89 92821722creisbeck@kpmg.comwww.kpmg.com/deOriginal-Content von: KPMG AG, übermittelt durch news aktuell