Matthias Wolf von BVSExpert: Wie Unternehmer mit der richtigen Strategie clever Vermögen aufbauen

Löbau (ots) -Matthias Wolf ist Ansprechpartner für Unternehmer, die ihren Vermögensaufbau ganzheitlich angehen und ihr Privat- und Geschäftsvermögen in Einklang bringen wollen. Dabei kennt der Experte für steueroptimierten Vermögensaufbau für Unternehmer die Vor- und Nachteile der altbewährten sowie neuen Geldanlageformen gleichermaßen. Matthias Wolfs Geschäftsmodell kennzeichnet eine autonome und individuelle Beratung für Unternehmer, ohne den Druck einer Gesellschaft im Rücken zu haben.Unternehmer, die ein erfolgreiches Business führen, stehen mit viel Leidenschaft und Ehrgeiz hinter ihrem Geschäft. Doch der Spagat zwischen privaten und gesellschaftlichen Verantwortungen fällt ihnen häufig alles andere als leicht. Besonders jüngere Unternehmer haben für ihre Firma eine klare Struktur, denken aber gleichzeitig viel zu selten an ihre private Altersvorsorge. Mithilfe von Beratern können Unternehmer das Thema Vermögensaufbau in scheinbar vertrauensvolle Hände abgeben. Doch dabei verschenken sie mitunter viel Geld. Banker und Immobilienmakler sehen ihre eigene Investmentform als die einzig richtige an. Investoren vertrauen ihnen blind und verlieren dabei nicht selten große Summen. Niemand verrät ihnen, welche Anlageform für ihre Ausgangslage die eigentlich richtige ist. Matthias Wolf von BVSExpert beobachtet, dass in Sachen Geldanlage der zweite Schritt häufig vor dem ersten gemacht wird.Der unabhängige Investment-Berater und Experte für steueroptimierten Vermögensaufbau für Unternehmer empfiehlt, sich erst einmal grundlegend Gedanken über die individuell beste Anlageform zu machen. Diese kann je nach persönlichen Zielen und Ausgangsvoraussetzungen nämlich ganz unterschiedlich sein. Matthias Wolf hat mehr als 25 Jahre Berufserfahrung und war selbst jahrelang als Handelsvertreter für eine deutsche Großbank tätig. Nun berät er seine Kunden völlig unabhängig. Der Gründer und Geschäftsführer von BVSExpert hat ein 6-Monats-Programm entwickelt, das Unternehmern dabei hilft, berufliche und private Interessen miteinander zu vereinen und effektiv Vermögen aufzubauen.Warum "Vitamin B" nicht immer das A und O istAufgrund von Zeitmangel und einer scheinbaren Vertrauensbasis nutzen Unternehmer häufig ihre bestehenden Geschäftskontakte zu Immobilienmaklern, Versicherungsvertretern und Bankern, um anzulegen. Doch deren Angebote richten sich zum Großteil an Privatpersonen, wie Matthias Wolf berichtet. "Anleger machen mit ihrem blinden Vertrauen dann den zweiten Schritt vor dem ersten und verlieren große Summen." Denn was für andere die ideale Investmentform ist, kann für einen selbst einen großen Fehler und Geldverlust bedeuten. Hier setzt Matthias Wolfs Erfolgsrezept für steueroptimierten Vermögensaufbau für Unternehmer an: Er und seine Mitarbeiter kennen beide Seiten der Medaille jeder Investmentform und wissen, wie Unternehmer ihre individuellen Möglichkeiten bei gleichzeitig geringem Risiko ausschöpfen können. Während Handelsvertreter und Berater das private und Geschäftsvermögen unabhängig voneinander betrachten, haben die BVSExperten den Rundumblick.Geschäftskontakte sind also nicht immer förderlich, sondern können auch mit den persönlichen Sicherheitsbedürfnissen in Konflikt kommen. Dazu kommt, dass sich viele Unternehmer steuerlich schlecht beraten fühlen. Zwar erfüllen ihre Steuerberater ihre grundlegende Pflicht - doch wie der Klient auch Steuern sparen kann, verraten sie ihm nicht.Das 6-Monats-Coaching-Programm für Unternehmer: die Schritt für Schritt-Anleitung für steueroptimierten VermögensaufbauCoaching-Programme für Anleger gibt es am Markt zuhauf. Investoren können sich zum Immobilienmogul, zum Krypto-Experten oder zum besten Aktienanleger coachen lassen. Auch Matthias Wolf hat sein Wissen aus 25 Jahren Branchenerfahrung in ein 6-Monats-Coaching-Programm gepackt. Mit dem entscheidenden Unterschied zu anderen Anbietern: Sein erster Schritt ist immer, die individuelle Situation zu beleuchten und festzustellen, welche Anlageformen überhaupt zur Lebens- und Geschäftssituation des eines Unternehmers passen. Matthias Wolf und sein Expertenteam untersuchen alle Themenbereiche ihrer Kunden und erstellen auf dieser Basis individuelle Strukturen. Sein Konzept hat er gemeinsam mit einem staatlich zugelassenen Steuerberater entwickelt.Die Kunst, nicht nur reich zu werden, sondern auch zu bleibenOb die Verbesserung der Nachsteuerrendite oder die Einrichtung eines anerkannten Investmentsparplanes, der Experte für steueroptimierten Vermögensaufbau für Unternehmer deckt Risiken auf, die für jeden seiner Kunden ganz individuell sein können und schaut mit ihnen gemeinsam nach neuen Chancen. Auch kennt Matthias Wolf die Spielregeln des Finanzamtes und die Hintergründe zu den neuen Investmentformen. "Viele wissen nicht, wie sie ohne Abzug von Steuern und Gebühren ihre ETFs wieder anlegen können", berichtet Matthias Wolf. Seine Strategie und Prinzipien können entscheidend für einen erfolgreichen Vermögensaufbau sein, wie zahlreiche Kunden von BVSExpert bereits feststellen durften. So konnte Wolf unter anderem einem Besitzer mehrerer Firmen einen steuerlichen Vorteil von 1,25 Millionen Euro erarbeiten. Doch das ist nur eine von vielen Erfolgsgeschichten, die Matthias Wolfs Expertise auszeichnen.Sie sind Unternehmer und möchten sicher und steueroptimiert Vermögen aufbauen? Melden Sie sich jetzt bei Matthias Wolf von BVSExpert (https://www.bvsexpert.de) und vereinbaren Sie ein Gespräch.Pressekontakt:BVSExpert®Matthias WolfE-Mail: anfragen@bvsexpert.deWebseite: https://bvsexpert.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: BVSExpert, übermittelt durch news aktuell