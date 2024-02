Matthews Aktie: Das gab es noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "MATTHEWS International":

In den vergangenen zwölf Monaten hat Matthews insgesamt 1 Analystenbewertung erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", mit 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Matthews. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 64 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 124,72 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Bezüglich der Fundamentaldaten weist Matthews ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,38 auf, das unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 53 liegt. Aufgrund des niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" eingestuft werden und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Im Branchenvergleich hat Matthews in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,97 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -4,49 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -22,48 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Matthews 271,54 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.