Matthews Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Matthews hat einen RSI von 16,7, was als „gut“ eingestuft wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 48,93, was auf eine "neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie bei Matthews derzeit 2, was eine negative Differenz von -2,92 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Basierend auf dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Bei einer technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Matthews-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) 2,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs liegt, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Auf der Analysebasis der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich jedoch eine positive Abweichung von +6,45 Prozent, was zu einer "guten" Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik mit einem "gut"-Rating bewertet.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen keine wesentlichen Veränderungen in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert. Insgesamt erhält Matthews daher auf dieser Ebene eine "schlecht"-Rating.