Matthews Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Aktie von Matthews wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 19,96 insgesamt 63 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 53,81 im Segment "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

In den letzten zwölf Monaten gab es 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten für Matthews, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Es gab keine neuen Analystenmeinungen im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 64 USD, was einem Potenzial von 82,39 Prozent entspricht. Daher erhält die Matthews-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,22 % ist die Dividende von Matthews mit 2,72 % niedriger einzustufen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Matthews-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 39,35 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 35,09 USD lag, was eine Abweichung von -10,83 Prozent bedeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 35,92 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Matthews-Aktie auf Basis der technischen Analyse somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Matthews kaufen, halten oder verkaufen?

