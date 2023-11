Matterport Registered (A) Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. In 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Matterport gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Anleger-Sentiment.

Im vergangenen Jahr erhielt Matterport insgesamt zwei Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", bestehend aus einer "Gut"-, einer "Neutral"- und keiner "Schlecht"-Meinung. Es gab keine Analystenupdates in Bezug auf Matterport im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose von 3,88 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotenzial von 45,68 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 2,66 USD. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist Matterport derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,7 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (2,66 USD) um -1,48 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 2,27 USD, was einer Abweichung von +17,18 Prozent entspricht. Damit wird die Aktie als "Gut"-Wert eingestuft. Insgesamt erhält Matterport in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Matterport-Aktie beträgt 56, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 36,7 weniger volatil als der RSI7 und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Matterport.