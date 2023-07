Mattel Aktie legt zu: Prognosen zeigen starken Umsatz- und Gewinnanstieg

Das Unternehmen konnte in den letzten Monaten eine solide Performance vorweisen, was sich auch im Aktienkurs widerspiegelt. Die Mattel Aktie hat in den letzten 30 Tagen um +13,34% zugelegt, was auf das positive Marktumfeld und die erwarteten Quartalszahlen zurückzuführen ist.

Die Analysten sind ebenfalls optimistisch für die Zukunft von Mattel. Sie prognostizieren einen Anstieg des Umsatzes um +6,00% im Vergleich zum Vorquartal und einen Gewinnanstieg von +4,90%. Auf Jahressicht wird ein leichter Anstieg des Umsatzes erwartet, während der Gewinn voraussichtlich etwas sinken wird. Dennoch bleibt der Gewinn positiv und liegt über dem Vorjahreswert.

Die Charttechnik unterstützt diese positive Einschätzung. Der Kurstrend bei Mattel ist stark positiv und der Gleitende Durchschnitt 50 bietet keinen Widerstand. Das deutet darauf...