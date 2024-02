Mattel Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Bestandteil der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies auf. Für Mattel liegt der RSI aktuell bei 55,7, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 47, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Mattel wurde in den letzten Wochen eine deutliche positive Veränderung festgestellt. Dies bedeutet, dass die Stimmung in den sozialen Medien sich positiv verändert hat. Jedoch wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Insgesamt wird das Sentiment als "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Mattel in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,41 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche im Durchschnitt um -6,05 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -4,36 Prozent im Branchenvergleich für Mattel. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Mattel um 1,22 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält Mattel in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die Analysten haben die Aktie von Mattel in den letzten zwölf Monaten insgesamt positiv bewertet, mit 4 "Gut"-Einstufungen, 0 "Neutral"-Einstufungen und 0 "Schlecht"-Einstufungen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Obwohl es im letzten Monat keine neuen Analystenupdates zu Mattel gibt, liegt das Kursziel für die Aktie im Mittel bei 25 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 32,7 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Bewertung der Analysten wird die Aktie von Mattel insgesamt als "Gut" eingestuft.