Mattel Aktie: Das ist erstaunlich

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Mattel bei 18,77 USD liegt, was einer Entfernung von -3,64 Prozent vom GD200 (19,48 USD) entspricht. Dies ergibt aus charttechnischer Sicht ein "Neutral"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 19,03 USD. Dies führt zu einem weiteren "Neutral"-Signal, da der Abstand -1,37 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Mattel als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 6 Bewertungen für die Mattel-Aktie abgegeben, wobei 6 Bewertungen als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Mattel-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Mattel vor. Die durchschnittliche Kursziel-Einschätzung der Analysten liegt bei 25,5 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 35,86 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs (18,77 USD) bedeutet. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Anleger haben sich auch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Mattel ausgetauscht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Mattel zeigt bei einem Niveau von 50 eine "Neutral"-Einstufung. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ist mit einem Wert von 50 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.