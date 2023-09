Mattel Aktie: Prognose von +13,75% Gewinn und +1,10% Umsatzanstieg im nächsten Jahr laut Analysten

Möglicherweise wird die Mattel Aktie kurzfristig eine Unterstützung finden. In den letzten 30 Tagen hat der Kurs sich um -0,35% verändert. Analysten schätzen die Auswirkungen auf den Aktienkurs wie folgt ein: Auf Sicht von 12 Monaten soll die Aktie bei 22,87 EUR liegen, was auf Basis des aktuellen Kurses einen Gewinn von +13,75% bedeutet. Aktionäre, die jetzt noch einsteigen wollen, können laut Expertenmeinungen mit einem Gewinn von +13,75% in den nächsten 12 Monaten rechnen.

Es bleibt jedoch abzuwarten, ob sich diese Prognosen bewahrheiten werden. Die Quartalsbilanz für das dritte Quartal wird in 30 Tagen vorgestellt und sowohl Aktionäre als auch Analysten halten gespannt Ausschau nach dem Ergebnis.

Laut aktuellen Datenanalysen wird erwartet, dass Mattel im Vergleich zum Vorquartal einen leichten Umsatzanstieg verzeichnen...