Mattel Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wie die Anlegerdiskussion zeigt. An fünf Tagen dominierten positive Themen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Besonders negativ äußerten sich die Anleger in Bezug auf das Unternehmen Mattel. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Im letzten Jahr erhielt Mattel insgesamt sechs Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine neutralen oder schlechten Meinungen. Die Kursprognose sieht ein Aufwärtspotenzial von 35,06 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Mattel in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass Mattel im Vergleich zu anderen Aktien normal diskutiert wurde.

Betrachtet man die Performance von Mattel in den letzten 12 Monaten im Branchenvergleich, so ergibt sich eine Outperformance von 1,3 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche. Im Sektorvergleich liegt die Rendite von Mattel jedoch 6,35 Prozent unter dem Durchschnitt. Insgesamt führt dies zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.