Mattel Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Vergleich des Aktienkurses von Mattel in den letzten 12 Monaten ergab eine Performance von 4,34 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche im Durchschnitt um 30,4 Prozent, was bedeutet, dass Mattel im Branchenvergleich eine Underperformance von -26,06 Prozent aufwies. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 3,55 Prozent, wobei Mattel um 0,79 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führten zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergab der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Mattel-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 19,33 USD mit dem aktuellen Kurs (18,92 USD) eine Abweichung von -2,12 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führte. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) lag bei 20,02 USD, wobei der letzte Schlusskurs um -5,49 Prozent unter diesem Wert lag, was zu einem "Schlecht"-Rating führte. Insgesamt erhielt das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Mattel war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte Diskussionen über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Mattel, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führte.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, abhängig von der Diskussionsintensität und der Häufigkeit der Stimmungsänderung. In Bezug auf Mattel wurde langfristig eine mittlere Aktivität in der Diskussion gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine negative Veränderung hin, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild auf "Schlecht" festgelegt wurde.