Mattel Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Das Anleger-Sentiment für die Mattel-Aktie wurde kürzlich in den sozialen Medien diskutiert, wobei vorwiegend negative Meinungen geäußert wurden. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen auch positive Aspekte rund um Mattel intensiv diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs von 19,81 USD für die Mattel-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 19,44 USD, was einer Abweichung von -1,87 Prozent entspricht und daher zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine neutrale Bewertung hin.

Im Branchenvergleich erzielte Mattel in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,41 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche im Durchschnitt nur um -0,67 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -9,74 Prozent im Branchenvergleich für Mattel und somit zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Mattel liegt bei 64,96 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 45,88 zeigt an, dass die Aktie neutral bewertet wird.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral" für die Mattel-Aktie.