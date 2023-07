Mattel Aktie: Aufwärtstrend und +10,17% Kurssteigerung - Analysten prognostizieren weitere Gewinne

Der Aktienkurs befindet sich in einem Aufwärtstrend und hat in den letzten 30 Tagen um +10,17% zugelegt. Die Analysten prognostizieren für die nächsten 12 Monate einen Kurs von 20,63 EUR, was einem potenziellen Gewinn von +12,28% entspricht.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Quartalszahlen tatsächlich entwickeln werden und ob diese Prognosen eintreffen. Aktionäre sind gespannt auf den Umsatz- und Gewinnbericht des Unternehmens aus dem dritten Quartal. Es wird erwartet, dass der Umsatz um +6,00 Prozent auf 1,73 Mrd. EUR steigt und der Gewinn um +4,90% auf 279,56 Mio. EUR ansteigt.

Auf Jahressicht wird mit einem leichten Anstieg des Umsatzes um +0,10 Prozent gerechnet. Der Gewinn soll jedoch um -7,20 Prozent auf 344,47 Mio. EUR zurückgehen. Trotz dieser Rückgänge bleibt der Gewinn positiv und liegt immer noch über dem...